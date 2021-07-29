Даниил Медведев — о поражении на Олимпиаде: ужасно обидно. Стыдно

«Очень хорошо играл соперник, к сожалению. Может, я выиграл лучшие какие-то турниры, но тут Олимпиада, матчи навылет. Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вёл с брейком, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну.