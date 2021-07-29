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Олимпиада-2020

МОК прокомментировал конфликт теннисиста Медведева и чилийского журналиста

ТАСС
1 час назад

Международный олимпийский комитет (МОК) не встал на сторону российского теннисиста Даниила Медведева в его конфликте с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. На запрос ТАСС в организации ответили, что любой участник Олимпиады имеет право на свободу слова.

МОК отказался поддержать Медведева в конфликте с журналистом
Фото: ТАССТАСС

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.

"Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности", - отметили в МОК.

Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады после скандала с Медведевым

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Медведев в четверг проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира и покинул соревнования. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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