«Проверьте их на допинг!»: россияне терпят нападки на Олимпиаде

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио находятся под пристальным вниманием — все из-за допинговых разбирательств, которые тянутся в отношении страны уже не первый год. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) отечественные атлеты выступают под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) и вынуждены мириться с отсутствием гимна и флага. У иностранцев, будь то спортивные журналисты или простые болельщики, это вызывает очень разные эмоции — от удивления до пренебрежения. «Лента.ру» изучила публикации в социальных сетях и статьи ведущих англоязычных СМИ, чтобы понять, как мир относится к спортсменам, которым приходится расплачиваться за чужие ошибки.

Фото: ТАСС ТАСС

«Допинг-тест, пожалуйста!»

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Уже в первые дни Игр россияне стали участниками нескольких неприятных инцидентов.

27 июля англоязычные пользователи Twitter начали отпускать язвительные комментарии в адрес российского гимнаста Артура Далалояна, ставшего олимпийским чемпионом в командном многоборье. Дело в том, что три месяца назад россиянин получил тяжелейшую травму ахиллова сухожилия. Такие повреждения быстро не лечатся. Восстановление после операции может занимать до года, а выйти на высокий уровень после этого многим не удается вовсе. Однако Далалоян успел набрать должную форму и попасть в сборную ОКР.

Пользователей сети удивило, что россиянин сумел справиться с травмой в столь короткий срок. По мнению некоторых, Далалояна нужно проверить на употребление запрещенных препаратов, так как иначе приехать в Токио он не смог бы.

«Допинг-тест, пожалуйста!», «Мне нравятся эти стероиды», «Должно быть, это какая-то смесь препаратов. У русских должен быть рецепт», «Так начнется же допинговый скандал!», «Да это допинг, не иначе!» — писали в комментариях.

В прессе всерьез этот вопрос, однако, не обсуждался. По теме можно найти разве что несколько статей, написанных в восхищенном тоне.

«Как российский гимнаст борется за медали после разрыва ахилла?» — под таким заголовком, например, вышел материал на USA Today.

В нем без тени негатива рассказана история Далалояна и приведены несколько его довольно ярких высказываний.

В схожей тональности 28 июля — после личного многоборья, в котором Далалоян занял шестое место, — отозвался о нем Reuters.

«Чудесное выздоровление российского гимнаста после операции на ахилле — лучший результат, которого он мог достичь», — пишет автор.

К слову, соперники Далалояна относятся к нему с уважением, так что пока обходятся без негативных заявлений. Например, немец Филипп Хердер назвал успехи россиянина безумием — в хорошем смысле. «Отдаю ему должное», — добавил спортсмен.

«На провокацию нужно отвечать жестко»

28 июля теннисист, дважды финалист турниров серии «Большого шлема» Даниил Медведев после победы над итальянцем Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского турнира столкнулся с претензиями иностранного журналиста. В микст-зоне чилийский корреспондент, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист заявил, что впервые в жизни не ответит на вопрос прессы.

Инцидент сразу же стал одним из самых обсуждаемых событий дня. Пользователи русскоязычного Twitter заметили, что у журналистов «ни такта, ни ума», а Медведев — «мужик».

«Хоть один нашелся, кому дорога честь своя и страны», «Всем остальным пример, как надо общаться с *** и просто ущербными завистниками!», «Чилийский журналюга — провокатор и просто сволочь!» — писали юзеры.

Англоговорящие пользователи выражали в основном противоположное мнение. «Допингисты или мошенники — как лучше?», «Отлично, я не единственный, кто считает их обманщиками», «Отличный вопрос!» — значится в их комментариях к новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал россиян молчать в подобных ситуациях и оставаться выше провокаций. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева обратила внимание именно на поведение журналиста, заявив, что нельзя забывать об этике.

На произошедшее отреагировали и в Кремле и Госдуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спортсмен ответил достойно. Он добавил, что это вопрос, сопоставимый с оскорблением. А депутат Дмитрий Свищев призвал организаторов Олимпиады лишить аккредитации журналиста, спровоцировавшего Медведева.

«Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем», — сказал он.

По мнению Свищева, оскорбления и обвинения в мошенничестве связаны с тем, что российская команда продолжает побеждать.

Позже в тот же день журналист оправдался за произошедшее. Он заявил, что все случившееся — большая ошибка. «Я думаю, меня просто не так поняли. Может, не услышали мой вопрос? Я спросил, чувствуют ли Даниил и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами грехов предыдущих поколений нарушителей. То есть считают ли они, что оказались в такой ситуации по вине других. Вот и все. Произошло большое недопонимание. Я никого не хотел оскорбить», — подчеркнул он. Чилиец добавил, что был удивлен реакцией Медведева, так как другого российского теннисиста, Карена Хачанова, аналогичный вопрос не рассердил.

«Они не все виноваты»

По-настоящему взрывной оказалась реакция на твит Гари Линекера, бывшего игрока каталонской «Барселоны» и сборной Англии, ныне футбольного эксперта.

«Олимпийский комитет России — без сомнения, самый успешный комитет из всех в истории Олимпиады», — заметил Линекер.

Пользователи сети в комментариях разделились. Одни посчитали высказывание Линекера серьезным и правдивым, другие сочли его шуткой. Кто-то поблагодарил бывшего футболиста за то, что он высказался на эту тему публично. Вот самые яркие твиты, оставленные юзерами.

«Каждый раз, когда я начинаю думать, что спорт победил политику на этих Играх, я понимаю, что это не так. Итак, Кремль не может поднять свой флаг, но ОКР — может, потому, что там ничего не знали о допинге? Я думал, идея заключалась в том, чтобы признать чистые индивидуальные достижения»;

«Рад за них, бан России — это политика на 95 процентов»;

«Какой смысл в так называемом бане? Могли бы так же хорошо сыграть гимн России и поднять флаг. Им ничего не запрещают, только говорят»;

«Но они не все виноваты, и многие из их спортсменов упорно трудятся, чтобы выступить на Олимпийских играх. Это все равно что отстранить всех спортсменов из США из-за того, что их спринтеры жульничают»;

«У моего сына двойное гражданство — британское и русское, и его вызвали в национальные молодежные сборные по регби обеих стран. Русские теперь — параноики, все думают, чтобы не сделать ничего плохого, поскольку знают, что находятся под микроскопом. У них, наверное, самая чистая команда на Играх»;

«Их вообще не должно быть здесь. Российская команда запрещена, но ей разрешено выступать под другим именем. Это бред»;

«Когда я впервые увидел, что есть Олимпийский комитет России, я вздрогнул так же, как когда меня добавляют в группу WhatsApp. Я бывал в разных комитетах, и ничего хорошего из них не выходит»;

«Самый успешный комитет по мошенничеству в истории Олимпийских игр»;

«Это сделает их сильнее».

«Что значит сборная ОКР?»

Иностранная пресса в течение вот уже нескольких недель пестрит заголовками в духе: «Что значит сборная ОКР? Вот что мы знаем о России на Олимпиаде», «Почему Россия не может соревноваться в Токио?», «Почему в Токио нет России, но есть русские спортсмены?» и так далее. Как правило, все это просто сухие объяснения причин отстранения России от участия в крупных международных турнирах и их проведения. Вспоминаются события 2019 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло соответствующее решение сроком на четыре года, а также 2020-й, когда CAS после апелляции сократил срок до двух лет.

«В символике команды до сих пор присутствуют цвета страны — белый, синий и красный. В составе команды же есть спортсмены, которые представляли Россию на предыдущих Олимпийских играх. Но вместо флага России — флаг команды, это изображение олимпийского огня, размещенного над пятью олимпийскими кольцами. Если атлет выигрывает золото, вместо гимна России будет звучать Концерт для фортепиано 1 Петра Чайковского», — объясняет CNN.

Time приводит также позицию Международного олимпийского комитета (МОК): «Публичная демонстрация имен спортсменов должна сопровождаться аббревиатурой ОКР, а не полным названием "Олимпийский комитет России"». А «Би-би-си», в свою очередь, добавляет: «Эту лазейку российские спортсмены решили использовать потому, что Россия на Играх под запретом».

Куда более жестко высказывается The New York Times. Журналист Тарик Панжа в материале «Россия запрещена, но она повсюду на Играх» указывает на постоянные нарушения правил и употребление полного названия ОКР. Также он пишет, что возможность присутствовать в Токио появилась у российских атлетов исключительно благодаря «ловкости рук» чиновников.

Приведен в статье и комментарий некого российского журналиста, который сказал: «На самом деле непохоже, что нас забанили». Фамилия и имя его не называются

Дальше автор материала указывает, что в WADA недовольны ситуацией: присутствие России на Олимпиаде оказалось большим, чем ожидалось, а цвета униформы сборной ОКР могли быть более сдержанными, не связанными с триколором. Кроме того, журналист напоминает, что не догадаться, какую страну представляют «эти нейтральные атлеты», совершенно невозможно. Правда, в финале материала все же устанавливается равновесие. «И даже несмотря на то, что Россия столкнулась с порицаниями и штрафами, она продолжает усиливать свое влияние в спорте», — пишет Панжа, перечисляя, в каких видах спорта российские спортсмены добиваются успехов в Токио.

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