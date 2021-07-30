Россиянка Орябинская ответила гребчихе Малмо

Россиянка Елена Орябинская ответила слова американской гребчихи, которой с ней стыдно стоять на пьедестале. Орябинская завоевала серебро в академической гребле в паре с Василисой Степановой, после чего поделилась комментариями для «Матч ТВ»
Однако её американская коллега Меган Малмо заявила, что ей противно видеть итальянок с серебром, а эта команда должна была без исключений отказаться от соревнований.
Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований. В полуфинале мы боролись и попали в финал не с последнего места. В финальной гонке мы показали, что не самые слабые. Для меня удивительны такие комментарии, когда в честной борьбе показали, что были сильнее. Наверное, здесь уже личное отношение, — сказала Обябинская.
Также спортсменка заявила, что не будет требовать от американки извинений, так как это личные проблемы соперницы.