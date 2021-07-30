Россиянка Орябинская ответила гребчихе Малмо

Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований. В полуфинале мы боролись и попали в финал не с последнего места. В финальной гонке мы показали, что не самые слабые. Для меня удивительны такие комментарии, когда в честной борьбе показали, что были сильнее. Наверное, здесь уже личное отношение, — сказала Обябинская.