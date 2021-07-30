Российский пловец Евгений Рылов ответил коллеге из США Райану Мерфи, усомнившемуся в честности заплыва на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что никогда не принимал запрещенных препаратов и сдает все необходимые тесты. Он также отметил, что Мерфи имеет полное право думать, как хочет. Рылов также добавил, что лично американец не высказывал ему никаких претензий.

Мерфи сделал заявление после финиша заплыва. Он отметил, что участие в соревнованиях, в честности которых он не уверен, оказывает на него большое психологическое давление.