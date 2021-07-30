Российских олимпийцев в Токио поддержали песней Цоя

Музыкальные коллективы России в рамках проекта #10ПесенЧемпионов в поддержку российских олимпийцев на Играх в Токио исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В клипе, опубликованном на канале YouTube #МузыкаВместе, приняли участие музыкальные коллективы и юные спортсмены со всей России.

Видео дня

Ранее музыкант и продюсер проекта #10ПесенЧемпионов Тимур Ведерников прокомментировал блокировку его роликов на YouTube и Facebook, подготовленных в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио. В беседе с «Лентой.ру» Ведерников отметил, что это обидно, однако не остановит его команду.

«Блокировка на самом деле абсолютно понятна. Особенность проекта #10ПесенЧемпионов в том, что это то это не заранее подготовленные к олимпиаде ролики, которые остается только в сеть выкладывать, какие мы молодцы, как хорошо подготовились. Нет. Эти ролики делаются здесь и сейчас. В них мы вставляем кадры с Олимпиады и блокировали нас, как я понимаю, потому что мы взяли кадры где-то из интернета. Хотя, конечно, обидно, что какая-нибудь ерунда не блокируется, а наш ролик блокировали буквально сразу, в течение получаса», – отметил Ведерников.

Он сообщил, что достиг договоренностей с телеканалом «Матч ТВ» и впредь будет использовать их контент для монтажа. «Мы будем использовать их материалы, и тогда никто нас блокировать не будет, а мы будем спокойно продолжать делать наше дело, идея которого в поддержке наших олимпийцев всей страной», – подчеркнул Ведерников.

Продюсер отметил, что для проекта были задействованы 30 музыкальных коллективов.

«География проекта реально впечатляет. Мы объездили 18 городов за 22 дня, от Владивостока до Калининграда и от Архангельска и Мурманска до Махачкалы и Грозного. Мне кажется, это очень крутая история. Все это делается для того, чтобы поддержать моральный дух наших спортсменов, а они потрясающие. Я смотрю все эти кадры, когда отбираю их для ролика, и вижу, что ребята работают на пределе своих возможностей и вот этот дух победы, который они транслируют, завораживает. Нам бы всем у них поучиться», – сообщил Ведерников.

«Мне безумно приятно, что этот проект стал олицетворением поддержки наших спортсменов огромной силы! И такая сила поддержки и любви им сейчас просто необходима, особенно учитывая то, что не разрешены на Олимпиаде ни флаг, ни гимн, ни болельщики. В наших роликах есть и болельщики со всей страны и флаг, и заканчивать наши #10ПесенЧемпионов мы будем гимном, который споет вся страна. Мне кажется это будет очень круто», – резюмировал Ведерников.

Напомним, в рамках флешмоба российские школьники со всей страны поддержали спортсменов. Они пели, сочиняли кричалки, снимали видео. Российские спортсмены, представляющие страну на Олимпийских играх в Токио, поблагодарили активистов Российского движения школьников (РДШ) за поддержку, которую они оказали с помощью флешмоба #10ПесенЧемпионов.