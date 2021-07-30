Американский пловец Райан Мёрфи, намекнувший на допинг в России, нарушил нормы спортивной этики. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с «360».

По мнению эксперта, спортсмен мог это сделать либо сгоряча, либо ради чёрного пиара.

Спортсмен мог это сказать сгоряча, но мы понимаем, что современные Олимпийские игры — это шоу и для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к своей кандидатуре и другим лицам, это делается умышленно ради чёрного пиара, — сказал Алексеев.

Спортивный юрист считает, что после этих слов первого, кого нужно проверить на допинг, это самого Мерфи.

Как подчеркнул Алексеев, американский пловец не имел права высказывать какие-либо подозрения в отношении применения допинга. Для этого есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое жёстко контролируют всех спортсменов как до Олимпийских игр, так и во время, а победителей проверяют в обязательном порядке.

Он также добавил, что подобные высказывания вносят раскол между странами-участницами Олимпиады.

Как сообщалось, утром, 30 июля американец уступил спортсмену из России золотую медаль на Олимпиаде. Рылов добрался до финиша за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый рекорд. Мёрфи отстал от него на 0,88 секунды. После своего личного поражения Мёрфи на пресс-конференции предположил, что борьба была не чистой, намекнув на допинговый скандал, в котором находится Россия.

Американец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на Олимпиаде в Токио заявил, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", однако уже на пресс-конференции пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Здесь нет никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба - очень талантливые пловцы, - сказал Мёрфи. - Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения".

Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов.

"При этом я верю, что в плавании есть допинг. Именно по этой причине люди должны знать больше об этой ситуации. Я стараюсь быть лучшим в плавании, поэтому у меня нет времени вникать в эту ситуации, и это проблема. Я не знаю много об этом, чтобы на 100 процентов дать четкий ответ", - отметил Мёрфи.

Рылов в Токио завоевал два золота. Он также победил на дистанции 100 м на спине - для российского плавания это золото стало первым за 25 лет. Американцы на обеих дистанциях не проигрывали с 1996 года.

Российский пловец Евгений Рылов рассказал о переписке с американским коллегой и соперником Райаном Мёрфи в Instagram. Видео было опубликовано на странице Olympic Russia.

View this post on Instagram A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia) Списались с Мёрфи в Instagram, он сказал, что произошло недопонимание. Его спросили про допинг в плавании в целом, и он сказал, что не все чистые, на что имел право, частично это так и есть. А его ответ интерпретировали на наш с ним сегодняшний заплыв 200 метров, — сказал Рылов.

Россиянин добавил, что Мёрфи извинился перед ним за возникшее недопонимание в личных сообщениях.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что американский пловец Райан Мёрфи извинился перед россиянином Евгением Рыловым за намёки на допинг.

«Извинения от Мёрфи — это настоящий мужской поступок. Единственное нормальное действие, которое могло бы быть у взрослого здравомыслящего человека в такой ситуации. Конечно, получить бы ещё извинения от британского пловца и американской гребчихи Поймите, огульно обвинять спортсменов, что, если ты обыграл американца, значит, ты это сделал нечестно и с использованием запрещённых препаратов, — это либо провокация, либо безумие. Если бы были подтверждённые факты — это другой разговор.

В любом случае на подобного рода выходки должны реагировать в МОК и других крупных организациях спортивных соревнований. Иначе всё будет заканчиваться скандалами, вместо того чтобы улыбаться, жать руки и поздравлять друг друга после окончания соревнований. Такое нельзя допустить.



Если наш Евгений принял извинения, то МОК всё равно должен оценить поведение американца. Мы с вами можем быть довольными извинениями — это правильный поступок. Американский пловец погорячился», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Журналистка Лэйн Хиггинс, которая на Олимпийских играх — 2020 на пресс-конференции после финального заплыва на дистанции 200 м на спине у мужчин обратилась с вопросом о допинге к серебряному призеру Райану Мерфи из США, объяснила свой вопрос.

«Для ясности уточню, что я не спрашивала Райана ни о каком конкретном пловце и ни о какой конкретно федерации. Он тоже не указал ни пловца, ни федерацию. Посыл был в том, что Международная федерация плавания в состоянии делать больше, чтобы спорт стал чище», — написала Хиггинс Twitter.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном заявлении американского пловца Райана Мерфи после победы Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине в финальном заплыве Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Меня очень радует спокойная реакция Жени Рылова в этом смысле. Он молодец: продолжает плавать, и ему нет смысла обострять. Тем более, насколько я знаю, он с Мерфи поговорил. Но я хочу сказать, что они не умеют держать удар: проигрывают и ведут себя непорядочно и некрасиво.



И это абсолютно не красит спортсменов, которые сначала за глаза говорят одно, а потом начинают оправдываться перед иностранными журналистами Это поведение лузеров! Что же ты этого до старта не говорил?» — цитирует комментатора Sport24.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова американского пловца Райана Мерфи о допинге.