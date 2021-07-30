В США удивились стойке Бацарашкиной на Олимпиаде

Американские пользователи соцсетей посмеялись над стойкой российской спортсменки Виталины Бацарашкиной, которая завоевала золотую награду на Олимпийских играх в Токио в турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет «Спорт-Экспресс», в соцсетях опубликовали фотографию Бацарашкиной, которая стоит в расслабленной позе с одной рукой в кармане, и назвали стойку российской спортсменки неправильной.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», - решили американцы.

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Однако среди участников дискуссии нашлись и те, кто оказался лучше осведомлен о специфике стрельбы из пневматического пистолета.

«Ребята, расслабьтесь, это пневматика, а не настоящее оружие. Эта техника была бы отстойной при настоящей стрельбе, но это Олимпиада. Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», - написал один из комментаторов.

30 июля Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее на Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым она стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.