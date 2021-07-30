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Олимпиада-2020

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады после 30 июля

Газета.Ru
45 минут назад

Россия занимает четвертое место в медальной зачете Олимпийских игр. 30 июля пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 метров на спине, а Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пистолета с 25 метров. Гребчиха Анна Пракатень стала второй в финале одиночек, Елена Осипова выиграла серебро в стрельбе из лука в стрельбе из лука, шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос стали серебряными призерами в командном первенстве.

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль. В активе сборной России десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2020,Никита Глазков,Павел Сухов,Сергей Ходос,Сергей Бида,Евгений Рылов,Елена Осипова,Виталина Бацарашкина,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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