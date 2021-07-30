Россия заняла четвертое место в медальном зачете Олимпиады

Россия занимает четвертое место в медальной зачете Олимпийских игр. 30 июля пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 метров на спине, а Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пистолета с 25 метров. Гребчиха Анна Пракатень стала второй в финале одиночек, Елена Осипова выиграла серебро в стрельбе из лука в стрельбе из лука, шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос стали серебряными призерами в командном первенстве.

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Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль. В активе сборной России десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Соревнования проходят в Токио.