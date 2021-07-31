"Мерзкое чувство": победам россиян на Олимпиаде возмутились на Западе

Западные СМИ продолжают пытаться принизить российскую сборную на Олимпиаде в Токио. Различные издания поочередно публикуют статьи, в которых высказывают недовольство российской формой и успехами сборной на Играх.

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Например, американское издание The Daily Beast утверждает, что российские спортсмены постоянно недовольны условиями проживания. Согласно их заявлению, «русским все не так», и спортсмены якобы пытаются отыгрывать на кроватях и маленьких комнатах.

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Также российским присутствием на играх недовольны и в The New York Times.

«Пройдя по олимпийскому стадиону в центре Токио, российские по своей сути спортсмены, были дерзко одеты в форму цветов российского флага», – пишут журналисты.

Русофобские настроения передает и USA Today. Они процитировали американскую гребчиху Меган Калмо, которая критиковала российских спортсменов.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство», – сказала она по поводу победы российских спортсменок Василисы Степановой и Елены Орябинской.

Также негативные отношения есть и в Великобритании. Английские СМИ недовольны приходом России на соревнования.

«Есть проблема: на экипировке ОКР четко виден триколор, да и у самих спортсменов нет сомнений, за какую команду они выступают», - пишут в The Daily Mail.

При этом комментаторы под этой публикацией также недовольны участием России в Олимпиаде. Многие из них указывают, что наша Сборная не может выигрывать так много медалей и «их надо всех запретить, всех до единого» из-за возможного допинга.

В газете The Telegraph недовольны в российской сборной из-за факта её присутствия на играх. Причем, как у остальных, недовольство вызывает наличие триколора на эмблеме сборной. Читатели газеты же считают, что сборная России доказывает неэффективность WADA как антидопингового органа.

Кроме того, они цитируют различных спортсменов, которые считают, что из-за российской сборной «игры нечисты».