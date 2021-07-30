Журналист из США заподозрил российских олимпийцев в жульничестве

"Мерфи посчитал нужным это сказать, и он прав. Это необходимое заявление, поскольку российские спортсмены обманывали раньше и мы никогда не узнаем, кто именно это делал. Судя по всему, властям на это наплевать. У нас нет доказательств, что Рылов или кто-то другой обманывал, но есть логичные подозрения. Именно это имел в виду Мерфи", - заявил Бешнелл.