Обладатель медали Олимпиады в Японии высмеял Adidas и Puma

Дзюдоист Жорже Фонсека, представляющий Португалию на Олимпиаде 2020 в Японии, с сатирой высказался в адрес крупных мировых брендов спортивной экипировки. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на информационный портал sportbox.ru.

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Компании отказались спонсировать перспективного дзюдоиста. При этом сам спортсмен обошёл канадского соперника Шади Эльнахаса и выиграл бронзовую медаль в поединке на Олимпиаде в Токио.

«Я хочу посвятить свою медаль Adidas и Puma, которые сказали, что у меня нет уровня, чтобы спонсировать меня. Я двукратный чемпион мира, третий на Олимпийских играх. Что еще мне нужно? Я посвящаю им эту медаль», — иронично отметил Жорже Фонсека.

Сам спортсмен считался одним из фаворитов Игр в Токио, ведь еще до них дзюдоист смог добиться титула двукратного чемпиона мира.

Португалец прошел через многое, чтобы остаться в спорте и участвовать в соревнованиях. В 2015 году он стал мучиться от боли в колене. В результате исследований, врачи диагностировали у него злокачественную опухоль. В это время Жорже готовился к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и лелеял надежду все-таки выступить там. Кроме того, примерно в тот же период у него родился сын.

Все это придавало сил упорному спортсмену, к тому же лечение было довольно агрессивным – дзюдоисту нужны были быстрые результаты.

В итоге он все же поучаствовал в Олимпиаде в 2016 году в Бразилии.