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Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу обыграла Францию на ОИ-2020 с минимальным преимуществом

Чемпионат.com
18 минут назад

Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Франции в четвёртом матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония) со счётом 28:27 и досрочно вышла в четвертьфинал.

Сборная России по гандболу обыграла Францию
Фото:  INSTAGRAM.COM/RUSHANDBALL/ INSTAGRAM.COM/RUSHANDBALL/

Напомним, в первых трёх играх российские гандболистки набрали 3 очка. В заключительном матче группового этапа Сборная России сыграет с командой Испании.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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