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Олимпиада-2020

Сборная Белоруссии завоевала первое золото на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал для своей сборной первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная Белоруссии завоевала первое золото на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

20-летний спортсмен набрал 61,715 балла, опередив олимпийского чемпиона Игр в Лондоне китайца Дун Дуна, в активе которого 61,235 балла. На третьем месте расположился новозеландец Дилан Шмидт с 60,675 балла. Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин остались без медалей, заняв пятое и шестое места соответственно.

29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что низкие результаты белорусской сборной на Олимпиаде в Токио связаны с тем, что им в любом случае гарантировано материальное вознаграждение от государства. При этом он подчеркнул, что не возражает против материальных стимулов для тех, кто показал себя на состязаниях достойно.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

Олимпиада-2020,Дилан Шмидт,Андрей Юдин,Александр Лукашенко,Дмитрий Ушаков,
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