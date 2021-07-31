Сборная Белоруссии завоевала первое золото на Олимпиаде

Белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал для своей сборной первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний спортсмен набрал 61,715 балла, опередив олимпийского чемпиона Игр в Лондоне китайца Дун Дуна, в активе которого 61,235 балла. На третьем месте расположился новозеландец Дилан Шмидт с 60,675 балла. Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин остались без медалей, заняв пятое и шестое места соответственно.

29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что низкие результаты белорусской сборной на Олимпиаде в Токио связаны с тем, что им в любом случае гарантировано материальное вознаграждение от государства. При этом он подчеркнул, что не возражает против материальных стимулов для тех, кто показал себя на состязаниях достойно.