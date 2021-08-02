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Олимпиада-2020

Американец заявил, что ему полегчало после разговора с российскими пловцами в Токио

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Американский пловец Райн Мерфи заявил, что разговоры с российскими спортсменами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым помогли ему успокоиться после неправильно переведенных слов на пресс-конференции. Напомним, Мерфи заявил:

"Сильно полегчало": Американец рассказал о разговоре с российским пловцом
Фото: ТАССТАСС

"На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны".

"Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал. Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили. В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения. Как только я узнал, что мои слова неправильно передали, то сразу же связался с Рыловым", — приводит слова Мерфи "Матч ТВ".

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее американский журналист Генри Башнелл прокомментировал слова пловца Райана Мерфи.

Россиянин Рылов ответил на слова проигравшего ему американца о нечестном заплыве

Олимпиада-2020,Климент Колесников,Евгений Рылов,Райан Мерфи,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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