Первая ракетка мира сербский теннисит Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), где должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович. Таким образом, бронзовые медали без борьбы достанутся австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс.