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Олимпиада-2020

Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх-2020

Чемпионат.comиещё 1
2 часа назад

Первая ракетка мира сербский теннисит Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), где должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович. Таким образом, бронзовые медали без борьбы достанутся австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс.

Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте
Фото: ReutersReuters

Отметим, что ранее Джокович (1) уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) в борьбе за бронзовую медаль Игр в одиночном разряде. Встреча продлилась почти 3 часа и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу испанца.

Золото Олимпиады-2020 в миксте разыграют российские теннисисты: Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. Их противостояние пройдёт завтра, 1 августа.

Олимпиада-2020,Теннис,Эшли Барти,Нина Стоянович,Аслан Карацев,Елена Веснина,Джон Пирс,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,Новак Джокович,
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