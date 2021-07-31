«Спасибо за правду!» Журналист из США отказался убрать российский флаг

Бена Ротенберга благодарят за то, что назвал российских спортсменов российскими. Для этого сейчас нужна смелость!

Фото: KEVORK DJANSEZIAN/GETTY IMAGES KEVORK DJANSEZIAN/GETTY IMAGES

За рубежом многие думали, что вместе с флагом и гимном России исчезнут и победы наших спортсменов.

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Именно поэтому сверхуспешное выступление россиян на Олимпиаде в Токио иностранцев искренне расстраивает. Каждый день в американской и британской прессе выходят статьи о том, как Россия насмехается над санкциями и смеет побеждать даже в таких условиях.

Тем удивительнее выглядит поступок известного американского журналиста, который не побоялся использовать флаг России, когда это воспринимается чуть ли не как призыв к употреблению допинга. И не убрал его даже под давлением критики.

Болельщиков поступок Бена привёл в восторг. Ведь чтобы называть российских спортсменов российскими, сейчас действительно нужна смелость.

Пять российских флагов в коротком сообщении

В иностранной прессе всё чаще встречается слово «Россия» в контексте Олимпиады в Токио. Если изначально журналисты называли наших спортсменов не иначе как «атлетами ОКР», то постепенно, видимо, поняли бессмысленность этой затеи и перешли на нормальный человеческий язык. А вот многим пользователям интернета упоминание России и изображение российского флага применительно к событиям Олимпиады-2020 до сих пор не даёт покоя.

В этом на себе убедился известный американский журналист Бен Ротенберг, чьё имя отлично знакомо любителям тенниса. Внештатный автор New York Times и других авторитетных изданий разместил в личном «твиттере» пост о результатах олимпийского теннисного турнира.

«Хорватия и Россия уже гарантировали себе золото и серебро. Мужской парный финал: Мектич/Павич против Чилич/Додиг. Финал в миксте: Веснина/Карацев против Павлюченкова/Рублёв. Вдобавок Карен Хачанов будет играть в мужском финале», — написал Ротенберг, разместив рядом с фамилиями теннисистов флаги Хорватии и России соответственно.

Both Croatia and Russia are already guaranteed gold and silver.



Men's doubles final:



Mektic/Pavic

vs

Cilic/Dodig



Mixed doubles final:

Vesnina/Karatsev

vs

Pavlyuchenkova/Rublev



Karen Khachanov, additionally, will play the men's singles final.#Olympics— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 30, 2021

Стойкость Ротенберга восхитила болельщиков

Присутствие сразу пяти российских флагов и слова «Россия» в одной короткой записи у некоторых подписчиков Бена вызвало моральные страдания. «Я не думаю, что вам стоит использовать эти российские флаги», — написал англичанин Тревор Родос.

Однако Ротенберг не только не убрал изображение триколора, но и объяснил, почему считает уместным его использование.

«Я не МОК. Они россияне, выступающие вместе, потому что они россияне. Это Россия», — написал Ротенберг.

Надо сказать, второе сообщение американского журналиста вызвало гораздо больший резонанс. В его «твиттере» много ответов от пользователей из России, в том числе на русском языке:

— Спасибо, друг!

— Уважение тебе, мудро!

— Голос разума

— Спасибо за правду!

— Отлично, Бен! Поддержим настоящие соревнования и спортивный дух. Ложные обвинения имеют политическую подоплёку.

— Спасибо! Мы гордимся своими спортсменами! Рад, что есть такие, как ты, понимающие суть вещей! Спасибо за позицию!

— Ты крутой парень! Привет тебе из России и от россиян. Спорт должен быть вне политики.

Американцу предлагают дать российский паспорт и квартиру

Не меньший восторг поступок американского журналиста вызвал у читателей «Чемпионата». Журналист из США не убрал российских флаг и восхитил болельщиков. Пользователи отдают должное принципиальности Бена и даже предлагают дать ему российский паспорт:

— Красава, человек с честью и совестью!!!

— Красавчик. Вот что значит независимый журналист

— Молодец, и среди американцев есть разумные люди

— Молодец мужик — не прогнулся!

— Российский паспорт и кресло в Думе этому парню, срочно