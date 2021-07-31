В Латвии устроили парад в честь победы над Россией на Олимпиаде

Завоевание первой золотой и пока единственной медали на летних Олимпийских играх в Токио отметили в Латвии. Там устроили парад в честь сборной по баскетболу 3×3, в финале турнира обыгравшей россиян, сообщает «Газета.ru».

Фото: Reuters Reuters

Латышские триумфаторы соревнований по виду спорта, который дебютировал на Играх, проехали в специальном пикапе-кабриолете, а вдоль шоссе их приветствовали болельщики.

Золотые медали спортсмены Латвии получили после того, как в финале турнира победили российскую команду со счетом 21:18.