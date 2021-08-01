Глава USADA обвинил Россию в мошенничестве на Играх

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — передает «Чемпионат».

Тайгарт потребовал обнародовать результаты тестов всех спортсменов, но «особенно из России». Он заявил, что хочет знать, изменилось ли что-то в России.

Таким образом он решил заступиться за пловца из США Райана Мерфи, который проиграл на Олимпиаде Евгению Рылову. Американский пловец намекнул на использование допинга кем-то из спортсменов. Он не стал называть конкретные сборные или отдельных спортсменов, которых он подозревает в использовании запрещенных веществ, но, вероятно, речь шла о россиянине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступающим на Олипиаде в Токио российским спортсменам не стоит обращать внимание на негативные высказывания и критику, передает «Национальное агентство новостей».