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Олимпиада-2020

Гендиректор USADA обвинил российских спортсменов в допинге. «Жажда медалей, а не ценностей»

Ura.Ru
2 часа назад

Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов. По его словам, Россия занимается мошенничеством, а МОК не предпринимает никаких действий.

Глава USADA обвинил Россию в мошенничестве на Играх
Фото: ТАССТАСС

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — передает «Чемпионат».

Тайгарт потребовал обнародовать результаты тестов всех спортсменов, но «особенно из России». Он заявил, что хочет знать, изменилось ли что-то в России.

«Сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», — добавил Тайгарт.

Таким образом он решил заступиться за пловца из США Райана Мерфи, который проиграл на Олимпиаде Евгению Рылову. Американский пловец намекнул на использование допинга кем-то из спортсменов. Он не стал называть конкретные сборные или отдельных спортсменов, которых он подозревает в использовании запрещенных веществ, но, вероятно, речь шла о россиянине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступающим на Олипиаде в Токио российским спортсменам не стоит обращать внимание на негативные высказывания и критику, передает «Национальное агентство новостей».

Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,Евгений Рылов,Райан Мерфи,Дмитрий Песков,
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