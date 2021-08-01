Тренер сборной России по плаванию повздорил c Губерниевым

"Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире", - сказал Чепик. "Если бы я сказал все, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу", - ответил ему Губерниев, который считает, что у российской команды был потенциал повторить результат Игр 1992 года в Барселоне - четыре золотых, по две серебряных и бронзовых награды.