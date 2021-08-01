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Олимпиада-2020

Разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде американку затравили в соцсетях

Lenta.ru
1 час назад

Американскую гребчиху Меган Калмо, разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде в Токио, затравили в Instagram.

Разозлившуюся из-за побед россиян американку затравили в сети
Фото: ReutersReuters

Спортсменка опубликовала пост, в котором рассказала о множестве поступивших в ее адрес оскорблений. Она также отметила, что несмотря на это, никогда не поменяет свою точку зрения. Публикация собрала более двух тысяч комментариев, среди них сотни записей на русском языке.

«Не лезь в политику! Тебя там тоже не должно было быть!» — написал platov777. «Зависть — это грех», — отметила turishchevayulia. «Не пошли бы вы куда подальше, дорогая Меган», — добавила nasimova_ekaterina.

29 июля Калмо заявила, что ей противно было наблюдать за тем, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде в академической гребле. Игры завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Елена Орябинская,
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