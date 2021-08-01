Разозлившуюся из-за побед россиян американку затравили в сети

Спортсменка опубликовала пост, в котором рассказала о множестве поступивших в ее адрес оскорблений. Она также отметила, что несмотря на это, никогда не поменяет свою точку зрения. Публикация собрала более двух тысяч комментариев, среди них сотни записей на русском языке.