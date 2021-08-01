Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский боксер Имам Хатаев выиграл бронзу в весовой категории до 81 кг и принес в копилку сборной России 38-ю награду на Олимпиаде в Токио.

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Его встреча с британским спортсменом Бенджамином Уиттакером завершилась поражением 26 россиянина раздельным решением судей (1:4).

В первом круге Хатаев одержал победу над бойцом из Марокко Ассагиром Мохамедом. Далее он оказался сильнее в схватке с казахстанским спортсменом Бекзадом Нурдаулетовым, однако в ходе встречи с ним россиянин был травмирован - рассечение головы. В четвертьфинале Хатаев нокаутировал боксера из Испании Газимагомеда Джалилова.

Напомним, что Имаму Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России.