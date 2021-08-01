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Олимпиада-2020

Глава USADA обвинил Россию в мошенничестве на Играх

Елена Прошина
53 минуты назад

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет за плохую борьбу с допингом и призвал обнародовать результаты тестов российских спортсменов на Олимпийских

Глава USADA обвинил Россию в мошенничестве на Играх
Фото: ReutersReuters

играх - 2020.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — пояснил глава USADA.

Тайгарт выразил уверенность в мошенничестве с российской стороны. А также заявил о недостаточном наказании спортсменов за допинг.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — передает «Чемпионат».

Ранее американский пловец Райан Мерфи высказался об использовании допинга некоторыми спортсменами. Такое заявление он сделал после проигрыша россиянину Евгению Рылову.

Олимпийские игры-2020 проходят в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,Евгений Рылов,Райан Мерфи,
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