Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады

Сборная России опустилась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Российскую команду обогнала команда Австралии благодаря победе пловчихи Эммы Маккеон на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Теперь в активе австралийцев 12 золотых, три серебряные и 14 бронзовых медалей. У России, занимающей пятое место, 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого соревновательного дня.