Президент ОКР ответил на обвинения USADA цитатой из классики

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что причиной нападок на русских спортсменов, выступающих на олимпиаде в Токио являются их высокие результаты, передает ТАСС.

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Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга российские спортсмены не могут выступать, а они своими результатами доказали обратное, объяснил Поздняков.

Он назвал высокие результаты на Олимпиаде лучшим ответом на нападки. Также он отметил, что русские спортсмены не позволяют себе обвинительных высказываний о допинге в чью-либо сторону, что является поводом для гордости.

А вот комментарии, подобные высказыванию главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, говорят о низкой экспертности, считает глава ОКР.

"Был замечательный фильм и книга "Собачье сердце". Хочется этим спортсменам сказать: "Не читайте на завтрак пролетарских газет", - подытожил Поздняков.

Ранее Тайгарт в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении русского спорта. По его мнению, ситуация с допингом там никак не изменилась. В связи с этим он призвал обнародовать результаты тестов российских спортсменов на Олимпийских играх – 2020.