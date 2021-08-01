Президент ОКР ответил на обвинения USADA цитатой из классики

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что причиной нападок на русских спортсменов, выступающих на олимпиаде в Токио являются их высокие результаты, передает ТАСС.
Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга российские спортсмены не могут выступать, а они своими результатами доказали обратное, объяснил Поздняков.
Он назвал высокие результаты на Олимпиаде лучшим ответом на нападки. Также он отметил, что русские спортсмены не позволяют себе обвинительных высказываний о допинге в чью-либо сторону, что является поводом для гордости.
А вот комментарии, подобные высказыванию главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, говорят о низкой экспертности, считает глава ОКР.
"Был замечательный фильм и книга "Собачье сердце". Хочется этим спортсменам сказать: "Не читайте на завтрак пролетарских газет", - подытожил Поздняков.
Ранее Тайгарт в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении русского спорта. По его мнению, ситуация с допингом там никак не изменилась. В связи с этим он призвал обнародовать результаты тестов российских спортсменов на Олимпийских играх – 2020.
Олимпийские игры-2020 проходят в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.