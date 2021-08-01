Завершились женские соревнования по спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. Победительницей стала Нина Дервель из Бельгии. Россиянка Анастасия Ильянкова заняла 2-е место.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.