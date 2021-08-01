Белорусская спортсменка Кристина Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи. Видео с обращением выложило издание «Подъем».

«На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Поэтому прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это», - сказала легкоатлетка.

К комитету также обратился глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос. Он потребовал немедленного вмешательства в инцидент с Тимановской.

Рейс, на котором Тимановская должна вылететь из Токио, запланирован на 16:50 по мск. По информации авиакомпании, спортсменка на него не регистрировалась, пишет издание.

Тимановская ранее сообщила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио. В Олимпийском комитете Белоруссии заявили, что участие спортсменки в турнире прекращается в связи с «эмоционально-психологическим состоянием спортсменки». При этом легкоатлетка утверждает, что это ложь и врачи ее не осматривали.

Это произошло после того, как она публично заявила, что белорусские чиновники сильно «накосячили» на Олимпиаде.

Участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова из Белоруссии не смогли выступить на олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб. Тогда чиновники на освободившиеся места заявили Тимановскую и Эльвиру Герман. Тимановская возмутилась, потому что с ней никто заранее не советовался и даже не поставил в курс дела.