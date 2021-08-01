Хачанов: Зверев сегодня был гораздо лучше меня

«Мой оппонент был сегодня очень хорош. У меня был обычный план на игру. Конечно же, я настраивался на финал Олимпиады должным образом. Для меня Игры — очень важный турнир, как турнир «Большого шлема». Но Зверев сегодня просто был гораздо лучше. От начала и до самого конца он сыграл удивительный матч. До этого я не мог и мечтать, чтобы выиграть серебро Олимпиады. Естественно, что мне хотелось завоевать золото. И потому я попытаюсь выиграть его на следующих Играх», — сказал Хачанов после матча.