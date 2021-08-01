Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Хачанов: Зверев сегодня был гораздо лучше меня

RT на русском
1 час назад

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в финале своё мужского олимпийского турнира в Токио.

Хачанов: Зверев сегодня был гораздо лучше меня
Фото: ReutersReuters

«Мой оппонент был сегодня очень хорош. У меня был обычный план на игру. Конечно же, я настраивался на финал Олимпиады должным образом. Для меня Игры — очень важный турнир, как турнир «Большого шлема». Но Зверев сегодня просто был гораздо лучше. От начала и до самого конца он сыграл удивительный матч. До этого я не мог и мечтать, чтобы выиграть серебро Олимпиады. Естественно, что мне хотелось завоевать золото. И потому я попытаюсь выиграть его на следующих Играх», — сказал Хачанов после матча.

Россиянин уступил представителю Германии в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.

Ранее Хачанов признался, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов.

Олимпиада-2020,Теннис,Карен Хачанов,Александр Зверев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители