В США потребовали раскрыть результаты допинг-тестов на Играх

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил олимпийскую сборную России. Он заявил, что Россия якобы «продолжает скрывать мошенничество», и потребовал выложить в открытый доступ все результаты допинг-тестов олимпийцев. В ответ серебряный призер Игр Карен Хачанов заявил, что готов раскрыть все свои пробы, а в Российском антидопинговом агентстве отметили, что американец занимается «популизмом».

Фото: Edgar Su/Reuters Edgar Su/Reuters

"Я призываю обнародовать все антидопинговые тесты спортсменов по всем видам спорта и обратить особое внимание на Россию с учетом ее коррупции. Мы заслуживаем узнать, изменилось ли что-то в этой стране в плане борьбы с допингом. Как долго мы еще будем наблюдать за их махинациями в спорте на международном уровне?" - заявил Тайгарт.

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Также глава USADA выразил недовольство тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал Россию за допинговые скандалы "лишь" двумя годами выступлений без своего флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира - это продлится до 16 декабря 2022 года.

Хотя, учитывая, что страдают от этих санкций именно "чистые" спортсмены, которые ни в чем не виновны и регулярно сдают допинг-тесты, дополнительное наказание и так выглядит суровым. Но только не для Тайгарта.

Американскому чиновнику пришелся не по душе и тот факт, что на Олимпиаде в Токио нашим спортсменам разрешили выступать под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), на которой вместе с олимпийскими кольцами изображены национальные цветы страны - белый, синий и красный. Вся форма атлетов выполнена в этих цветах.

"Всем ясно, что запреты МОК на государственную символику России являются обычным фарсом. Россия заслуживает сурового наказания и продолжает скрывать свое мошенничество. А эти запреты едва ли можно назвать ребрендингом, и они не остановят мошенничество в России. Легкие наказания позволили россиянам посмеяться над Олимпийскими играми и удовлетворять свою жажду медалей", - заявил Тайгарт.

В Российском антидопинговогом агентстве (РУСАДА) жестко ответили на обвинения американца.

"РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории Североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов?" — заявил РИА "Новости" исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Также российский чиновник заявил, что Тайгарт поставил себя на место CAS и МОК и пытается диктовать им политику в отношении России, но все это не более чем "популизм".

"Говоря о том, что запреты МОК являются фарсом, а наказание "недостаточно", коллега ставит себя на роль международного спортивного арбитража, а также на роль авторов всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, но это всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего", — подытожил Буханов.

Российский теннисист Карен Хачанов, который стал серебряным призером Игр в одиночном разряде, заявил, что готов обнародовать результаты всех своих допинг-тестов.

"Эти разговоры - политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать. Негатив реально обидно получать", - цитирует Хачанова Sport24.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что в сборной США полно спортсменов с терапевтическими исключениями - им разрешено употреблять допинг в медицинских целях. Однако в таких ситуациях всегда можно подозревать, что медицинские справки были сделаны в США лишь для того, чтобы легализовать прием допинга.

Также Свищев напомнил о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и многие чемпионаты США не подчиняются требованиям WADA - там действует свой, более мягкий антидопинговый кодекс.

"Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя.

Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Тайгарту надо навести порядок в своих лигах. У них разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире", — заявил Свищев "СЭ".

Также депутат подчеркнул, что раскрывать результаты допинг-тестов стоит только по требованию WADA, а идти на поводу у американцев в этом ситуации не нужно. С ним согласился председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.