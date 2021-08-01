Тимановская: «Психолог сказал, что работал с убийцами»

Белорусская спортсменка ранее выступила с критикой спортивных чиновников из-за ситуации с допинг-пробами легкоатлеток

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и решили принудительно отправить домой, рассказала, что она под защитой японской полиции, а ее перевозят в безопасное место. Девушка добавила, что в ближайшее время подаст прошение об убежище (предположительно, в Австрии), а решение по ее отстранению принимали «на самом верху». Спортсменка отметила, что ее хотели увезти «без шума», но врачи, вопреки заявлению НОК, ее не обследовали, хотя некоторое время «обрабатывал» психолог, который «работал с убийцами».

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1 августа стало известно, что Белоруссия решила вернуть на родину Тимановскую. Ранее девушка раскритиковала спортивных чиновников за провал с допинг-пробами белорусских спортсменок, из-за чего ее поставили перед фактом, что она должна бежать 400 метров, хотя обычно она работает на коротких дистанциях.

Несмотря на то, что 2 августа Тимановская должна была бежать 200 метров, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии заявил, что врачи сделали заключение о необходимости отправить ее домой из-за «эмоционально-психологического состояния». В интервью порталу Tribuna девушка рассказала, что поехать в аэропорт ее заставили, где уже купили билет.

Ситуация, по ее словам, была следующей. 31 июля к ней пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич, который предложил мне отказаться от участия в беге на 200 метров, сославшись на травму и полететь домой.

«Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия», — сообщила Тимановская.

После этого, добавила спортсменка, они договорились, что эстафету 200 метров 2 августа она все же пробежит. Однако 1 августа пришел представитель нацкоманды Артур Шумак вместе с Моисевичем и заявили, что легкоатлетка должна быть через пару часов, ей нужно собрать вещи.

После этого к ней пришел психолог, которого она, по ее словам, старалась не слушать. «Он мне говорил какой-то бред — типа он работал с убийцами, в «Новинках» [центр психического здоровья], много чего повидал. Не поняла, зачем мне это», — сообщила Тимановская.

«Потом он пытался поставить себя на мое место, а меня — на его. Садился и делал вид, что он — это я. И он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Зачем он это делал, я не поняла», — добавила атлетка.

После общения с психологом к ней вновь пришел Шумак, который заявил, что у нее «40 минут, чтобы собраться». Тимановская, как она рассказала, старалась собираться как можно более медленно, одновременно переписываясь с мужем. Они договорились, что девушка приедет в аэропорт и обратится в полицию.

Когда Тимановская и представители команды приехали в аэропорт, то она постаралась сразу же подойти к японской полиции. После этого, добавила легкоатлетка, ее сопровождающие начали «кому-то звонить».

«Потом сели в пяти метрах от меня и не уходили никуда, с кем-то общались по телефону», — рассказала белорусская спортсменка.

На вопрос, кто мог потребовать ее отстранения от соревнований, Тимановская ответила так: «Как мне сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации [легкой атлетики], не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше».

Что касается заявления НОК, то никакие врачи ее не обследовали, подчеркнула девушка. Но что ее особенно возмутило, то это реакция белорусских государственных СМИ и «игнор» руководства команды по поводу эстафеты на 400 метров.

«Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно», — призналась Тимановская.

«Когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренок и прочие репортеры, то у меня пропало к ним всякое уважение как к мужчинам, потому что они позволяют в отношении к девушке неприятные слова. Я же ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива», — возмущенно отметила Тимановская.

Сейчас на ее стороне Белорусский фонд спортивной солидарности и МОК, который потребовал от Минска разъяснений по поводу скандала, рассказала она. Кроме того, ранее к аэропорту приехала проживающая в Токио уроженка Белоруссии, которая пообещала ее приютить, если Тимановская согласится.

Спортсменка также подчеркнула, что она не знает, что будет дальше, но ее устроит, если виновные в провале с допинг-тестами понесут наказание. Поддержку Тимановской также после переговоров с соратником Тихановской Павлом Латушко вызвалось оказывать польское посольство в Японии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему белорусские спортсмены не выигрывают медали на Олимпийских играх и других соревнованиях. Он объяснил, что для стремления к победе атлет должен быть голодным.

По словам Лукашенко, Белоруссия балует спортсменов хорошими зарплатами, из-за чего они ленятся и не показывают результатов. Глава государства упомянул жен футболистов, которые, по его словам, «сидят в телефонах» и не хотят работать.