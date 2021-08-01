Надежно спрячут: Тимановскую перевозят в безопасное место

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивное издание «Споцу хоти».

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Сама Тимановская в интервью Tut.by подтвердила информацию о запросе убежища.

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Девушка объяснила, что в аэропорту обратилась к японской полиции, и ее взяли под охрану.

«Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», - сказала она.

Спортсменка заявила, что после её эмоционального видео с обвинением спортивных чиновников Белоруссии в непрофессионализме, ей принялись угрожать.

«Начали звонить с угрозами и говорить, чтобы я удалила видео, если хочу дальше быть в спорте. Сначала я долго отказывалась удалять, но потом сделала это, чтобы мне перестали названивать», - сказала она.

Легкоатлетка призналась, что боится лететь в Белоруссию.

«Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно», — сказала она.

Тимановская отметила, что ближайшую ночь будет размышлять над тем, в какой стране просить убежище. Она подтвердила, что сейчас ей помогают представители антилукашенковских организаций —SOS.BY и Белорусский фонд спортивной солидарности.

Спортсменка напомнила о причинах своего протеста: спортивное руководство решило, что на Олимпиаде она побежит дистанцию, которой не тренировалась.

«Если бы ко мне пришли и объяснили все по-человечески, то, возможно, готова была бы пробежать, пусть никогда и не бегала эту дистанцию. За команду готова была постоять. Но так как все решили за моей спиной, это неприемлемо не только для меня, а в принципе для любого спортсмена», - сказала она.

По ее мнению, виновные должны быть наказаны. Они «формировали команду и облажались с эстафетами».

«Думаю, что это, скорее всего, вина не федерации, а нацкоманды по легкой атлетике», - заявила спортсменка.

Сегодня спортсменка опубликовала в соцсетях видео, где раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летней Олимпиаде в Токио. После этого "БелТА" опубликовало заявление олимпийского комитета Белоруссии. Тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады», - сказано в заявлении.