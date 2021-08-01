Представитель МОК встретился с Кристиной Тимановской

«Сегодня вечером МОК и оргкомитет напрямую поговорили с Тимановской. В настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Там добавили, что переговоры продолжаются, «чтобы определить следующие шаги».