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Олимпиада-2020

Представитель МОК встретился с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Говорит Москва
1 час назад

Девушка заявила, что чувствует себя в безопасности, передаёт ТАСС.

Представитель МОК встретился с Кристиной Тимановской
Фото: InstagramInstagram

«Сегодня вечером МОК и оргкомитет напрямую поговорили с Тимановской. В настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Там добавили, что переговоры продолжаются, «чтобы определить следующие шаги».

По данным японских СМИ, спортсменка намерена просить политическое убежище у властей Австрии. Сообщалось, что девушку перевезли в безопасное место.

Надежно спрячут: Тимановскую перевозят в безопасное место

Сегодня белорусская легкоатлетка попросила МОК о помощи. Кристина Тимановская утверждает, что её хотят насильно вывезти из Японии. Спортсменка раскритиковала белорусских функционеров, поскольку её собирались отправить на эстафету, в которой она ранее никогда не участвовала.

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,ИТАР-ТАСС,
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