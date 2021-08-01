Представитель МОК встретился с Кристиной Тимановской

Девушка заявила, что чувствует себя в безопасности, передаёт ТАСС.
«Сегодня вечером МОК и оргкомитет напрямую поговорили с Тимановской. В настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Там добавили, что переговоры продолжаются, «чтобы определить следующие шаги».
По данным японских СМИ, спортсменка намерена просить политическое убежище у властей Австрии. Сообщалось, что девушку перевезли в безопасное место.
Сегодня белорусская легкоатлетка попросила МОК о помощи. Кристина Тимановская утверждает, что её хотят насильно вывезти из Японии. Спортсменка раскритиковала белорусских функционеров, поскольку её собирались отправить на эстафету, в которой она ранее никогда не участвовала.