Чехия предложила помощь Тимановской

Предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь, — говорится в его сообщении.

Скандал с Тимановской вспыхнул в Токио после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно.