МОК: Тимановская провела ночь в отеле аэропорта

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.

Фото: © EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO © EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Об этом в понедельник на ежедневном брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. "Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке", - отметил он. Адамс также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся.

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В ночь с воскресенья на понедельник Кристина Тимановская, как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, находился в отделении полиции в токийском аэропорту Ханеда. Однако ближе к утру понедельника полиция заявила, что белорусской спортсменки нет в участке, отказавшись уточнить, когда она его покинула. В воскресенье вечером Тимановская в сопровождении по крайней мере одного сотрудника, связанного с организацией Олимпиады, зашла внутрь полицейского участка в столичном аэропорту

За двенадцать последующих часов, как могли убедиться находившиеся на месте корреспонденты ТАСС, никто, кроме сотрудников полиции, не покидал здание участка через доступные рядовым гражданам входы и выходы.

Не исключено, что полицейские вывели Тимановскую из участка через служебный выход, ведущий во внутреннюю часть аэропорта. Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.