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Олимпиада-2020

Калинина забила первый вратарский гол в истории женской сборной России по гандболу на ОИ

Чемпионат.comиещё 1
43 минуты назад

Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина стала первым вратарём в истории национальной команды, которой удалось забить гол на Олимпийских играх.

Калинина забила первый вратарский гол в истории сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио подопечные Алексея Алексеева встречались со сборной Испании. В середине второго тайма при счёте 27:22 Калинина со своей половины поля поразила пустые ворота испанок и увеличила разрыв до шести очков.

Напомним, сборная России по гандболу вышла в плей-офф олимпийского турнира в Токио со второго места.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачёте на Играх в Токио, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада-2020,Гандбол,Виктория Калинина,Алексей Алексеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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