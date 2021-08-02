Калинина забила первый вратарский гол в истории сборной России

Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина стала первым вратарём в истории национальной команды, которой удалось забить гол на Олимпийских играх.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио подопечные Алексея Алексеева встречались со сборной Испании. В середине второго тайма при счёте 27:22 Калинина со своей половины поля поразила пустые ворота испанок и увеличила разрыв до шести очков.

Напомним, сборная России по гандболу вышла в плей-офф олимпийского турнира в Токио со второго места.