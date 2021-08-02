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Олимпиада-2020

«Вызывает омерзение»: пользователи осудили легкоатлетку Тимановскую за нежелание возвращаться домой

Анна Безрукова
1 час назад

Бегунья Кристина Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио, после чего ее сняли с Игр. Спортсменка заявила, что боится возвращаться в Белоруссию, так как там ее «могут посадить в тюрьму» и планирует просить об убежище. При этом читатели портала «Рамблер» осудили поступок Тимановской: они считают, что она избрала легкий способ перебраться в Европу.

«Вызывает омерзение»: пользователи осудили легкоатлетку Тимановскую за нежелание возвращаться домой
Фото: InstagramInstagram

«Эта особа могла спокойно уехать из Минска в любую страну в любое время но нужен был скандал на олимпиаде привлечение внимания чтоб тупо монетизировать свой переезд. вызывает чувство омерзения», - поделился своим мнением SEERGO SERGEEV.

«А дама действительно приехала постоять да потусоваться. С планами никогда домой не возвращаться. Если бы хотела выразить протест против "кровавого режима Лукашенки", просто отказалась бы ехать в составе сборной на ОИ. Как недавно совсем поступил один из лучших футболистов РБ Илья Шкурин, отказавшись играть за сборную в Лиге наций», - считает читатель с ником In Cognito.

Другие и вовсе посчитали поступок Тимановской за подлость.

«Подловато, конечно, команда на нее рассчитывала, а она разборки решила устроить», - заявил Игорь Громов.

«У спортсменов голова только чтобы в неё кушать. Из спортсменов никогда не выходило ученых, инженеров, писателей, высококвалифицированных рабочих, музыкантов, композиторов», - категорично отметил In Cognito.

А недавно появилась информация, что Франция с партнерами по Европейскому Союзу намерены рассмотреть возможность предоставления политического убежища Кристине Тимановской из Белоруссии. Об этом журналистам сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон.

Олимпиада-2020,Илья Шкурин,Игорь Громов,ЕС,
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