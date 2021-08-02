«Вызывает омерзение»: пользователи осудили легкоатлетку Тимановскую за нежелание возвращаться домой

Бегунья Кристина Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио, после чего ее сняли с Игр. Спортсменка заявила, что боится возвращаться в Белоруссию, так как там ее «могут посадить в тюрьму» и планирует просить об убежище. При этом читатели портала «Рамблер» осудили поступок Тимановской: они считают, что она избрала легкий способ перебраться в Европу.