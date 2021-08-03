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Олимпиада-2020

Белорусская спортсменка сообщила о странном поведении Тимановской в Токио

Газета.Ruиещё 17
1 час назад

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о замкнутом поведении соотечественницы Кристины Тимановской, которую хотели депортировать на родину из Токио.

Соотечественница сообщила о странном поведении Тимановской
Фото: ReutersReuters

"Она явно нервничала. Не вышла на собрание, когда пришел главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику? Также вспоминается награждение золотой медалью Ивана Литвиновича. Тимановская тоже всех сторонилась, встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется", — приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее МИД Франции заявил, что Европа готова предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

Олимпиада-2020,Анастасия Мирончик-иванова,МИД,
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