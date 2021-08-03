Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпиады

Российский боксёр Альберт Батыргазиев пробился в финал турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале со счётом 3:2 он одолел представителя Кубы Ласаро Альвареса.

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В финале Альберт проведёт бой с представителем США Дюком Рейганом, оказавшимся сильнее Самуэля Такьи из Ганы. Такьи и Альварес стали бронзовыми медалистами Игр.

В финале Олимпиады в Токио выступит ещё один российский боксёр — Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В 1/2 Муслим одолел новозеландца Дэвида Ньику.