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Олимпиада-2020

Шмелева и Войнова завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте в велотреке

ТАССиещё 10
1 час назад

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в командном спринте в велотреке. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Шмелева и Войнова выиграли бронзовые медали в Токио
Фото: ТАССТАСС

В заезде за третье место россиянки оказались быстрее команды Нидерландов. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды. Запасной велогонщицей в российской команде была Наталья Антонова.

Золото с результатом 31,895 секунды в финальном заезде завоевала команда Китая. В квалификационном раунде китаянки установили мировой рекорд (31,804). Серебряным призером стала команда Германии (31,980).

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-14), вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9).

Войнова и Шмелева на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали серебряные медали в командном спринте.

Войновой 28 лет, спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира, в ее активе также 13 золотых медалей чемпионатов Европы. Шмелевой 27 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и 11 золотых наград европейских первенств.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Анастасия Войнова,Дарья Шмелева,Наталья Антонова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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