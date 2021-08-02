«Лузеры квакают»: Губерниев  ответил пловчихе Кинг на слова о русских медалистах

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание пловчихи из Соединенных Штатов Лилли Кинг о российских спортсменах. Ранее она назвала незаслуженными медали пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова.

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«Что-то лузеры Олимпиады в Токио снова квакают», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Кинг не один раз подвергала критике российских спортсменов. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она была против выступления Юлии Ефимовой, поскольку прежде россиянку ловили на употреблении допинга. Сейчас американская пловчиха считает, что всем атлетам из России следовало запретить соревноваться на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что Губерниев повздорил с главным тренером российской сборной по плаванию Сергеем Чепиком.

Сначала спортивный комментатор охарактеризовал выступление сборной России как провальное, с чем тренер выразил несогласие. Он попросил журналиста перестать употреблять обидные высказывания в эфире. Тот ответил, что если бы он произносил все, что думает, то ни сам бы не работал, ни Чепик бы не работал тренером. На что последний позволил себе грубо высказаться.

«Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не смыслите», — цитирует Сергея Чепика ТАСС.