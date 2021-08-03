Россиянин Нагорный завоевал бронзовую медаль на перекладине на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортсмен получил за свое выступление 14.533 балла. Победу одержал японский спортсмен Даики Хашимото, набравший 15,066 балла. Серебряную медаль завоевал хорватский спортсмен Тин Србич (14.900).

Упражнения на перекладине было последним в программе спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Для Нагорного это третья медаль нынешних Игр. Ранее он стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и завоевал бронзу в личном многоборье.

Нагорный принес в копилку сборной России 51-ю медаль. Сейчас в активе команды 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Россияне находятся на шестом месте в общем зачете.