Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала второе место российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это т

Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!» Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 — это их право», — сказала Лидия Иванова в эфире «Матч ТВ».