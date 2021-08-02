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Олимпиада-2020

«У Аблязина украли золото!» Лидия Иванова — о серебре Дениса на ОИ-2020

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала второе место российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

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«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это т

Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!» Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 — это их право», — сказала Лидия Иванова в эфире «Матч ТВ».

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