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Олимпиада-2020

Российский борец Сергей Семёнов завоевал бронзу на Олимпиаде-2020

Чемпионат.comиещё 2
54 минуты назад

Российский борец Сергей Семёнов со счётом 1:1 (победа по последнему результативному действию) победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония). Таким образом, Семёнов завоевал бронзовую медаль.

Борец Семенов принес России 50-ю медаль на Олимпиаде
Фото: Федерация спортивной борьбы РоссииФедерация спортивной борьбы России

В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда, на стадии четвертьфинала он уступил грузину Якобу Каджая, а в утешительном раунде победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Сергей Семенов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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