Борец Семенов принес России 50-ю медаль на Олимпиаде

Российский борец Сергей Семёнов со счётом 1:1 (победа по последнему результативному действию) победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония). Таким образом, Семёнов завоевал бронзовую медаль.

Фото: Федерация спортивной борьбы России Федерация спортивной борьбы России

В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда, на стадии четвертьфинала он уступил грузину Якобу Каджая, а в утешительном раунде победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена.