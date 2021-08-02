Тимановская получила гуманитарную визу Польши и продолжит карьеру

Белорусская спортсменка Кристине Тимановской получила гуманитарную визу Польши. Об этом в своем Twitter заявил замминистра иностранных дел Марцин Пшидач.

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Как рассказал заместитель главы МИД, она связалась с польскими дипломатами в Токио, которые передали ей документ.

«Польша сделает все, что необходимо для продолжения её спортивной карьеры», – написал политик.

Чуть ранее стало известно, что супруг спортсменки, Дмитрий Навоша, покинул Белоруссию и уехал в Киев. Об этом он заявил в прямом эфире «Эхо Москвы».

Напомним, что скандал со спортсменкой начался после её критики в адрес руководства сборной Белоруссии на Олимпийских играх. Тимановская отказалась выступать на эстафете 4х400 метров, на которую её направили после того, как двух других легкоатлеток отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ её решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление, а кроме того насильно пытались посадить на самолет.