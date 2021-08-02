На Олимпийских играл впервые выступил трансгендер

Впервые в истории Олимпийских игр состоялось выступление спортсмена-трансгендера. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии на Играх в Токио (Япония) не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Она выступает в весовой категории свыше 87 кг. Участие в финале соревнований принимают 10 спортсменок.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.