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Олимпиада-2020

Российским синхронисткам поставили неправильную музыку на Играх

Газета.Ru
2 августа 2021

Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе на Олимпиаде-2020 из-за неправильной музыки.

Российские синхронистки попали в неприятную ситуацию на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Тем не менее за свое выступление россиянки получили 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000. Отрыв от ближайших преследовательниц из Японии составляет почти четыре балла (у них — 93,9333).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Ранее пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина заявила, что российским спортсменкам пришлось изменить эскизы купальников из-за санкций.

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