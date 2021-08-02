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Олимпиада-2020

Гимнаст Аблязин порассуждал об «украденном» золоте на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 4
21 минуту назад

Российский гимнаст Денис Аблязин порассуждал об «украденном» золоте на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит РИА Новости.

Гимнаст Аблязи: Не говорите, что у России украли медаль
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», — заявил спортсмен.

Он добавил, что очень рад серебру, так как выступал после серьезной травмы.

Ранее 2 августа Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде. По итогам двух попыток российский спортсмен получил среднюю оценку 14,783 балла. Такой же балл продемонстрировал представитель Южной Кореи Чэ Хван Син, но он обошел Аблязина из-за более высокой сложности своей программы. Бронзовую награду завоевал армянский гимнаст Артур Давтян.

26 июля Аблязин, а также Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский стали олимпийскими чемпионами в групповом многоборье. На втором месте финишировали японцы.

Олимпиада-2020,Артур Далалоян,Артур Давтян,Никита Нагорный,Давид Белявский,Денис Аблязин,РИА Новости,
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