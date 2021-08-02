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Олимпиада-2020

Губерниев поддержал белорусскую спортсменку Тимановскую

Алиса Селезнёва
1 час назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на сторону белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, пишет News.ru.

Губерниев поддержал белорусскую спортсменку Тимановскую
Фото: РамблерРамблер

«Интересы спортсменов должны стоять во главе угла», - заявил Губерниев во время прямой трансляции с соревнований по легкой атлетике.

Он также подчеркнул, что Тимановской было бы сложно бежать эстафету 4×400. Нельзя заставлять спортсменов выходить на соревнования, к которым они не готовились, уверен комментатор.

Ранее Тимановская отказалась выступать на эстафете 4х400 метров и раскритиковала белорусских спортивных чиновников, допустивших, что двух легкоатлеток отстранили от соревнований из-за недостаточного количества допинг-проб. Сама Тимановская должна была на Олимпиаде в Токио бежать дистанции в 100 и 200 метров.

После того, как спортсменка высказала свое мнение в соцсетях, она подверглась резкой критике. А Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренерский штаб решил отправить Тимановскую домой «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием».

Сама легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию, заявив, что боится оказаться в тюрьме, попросила Международный олимпийский комитет вмешаться в ситуацию, а также обратилась к японским правоохранительным органом с просьбой о защите.

Сегодня стало известно, что Кристине Тимановской выдана гуманитарная виза Польши. А супруг спортсменки, Дмитрий Навоша, покинул Белоруссию и уехал в Киев.

Олимпиада-2020,Дмитрий Навоша,Дмитрий Губерниев,
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