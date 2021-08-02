Cинхронистки из РФ выступили в купальниках с изображением балалайки

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина украсили свои купальники изображением балалайки вместо запрещённых медведей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Фото: EPA EPA

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Олимпиаде запрещено.