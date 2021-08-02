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Олимпиада-2020

Российские синхронистки выступали в купальниках с изображением балалайки вместо медведей

Чемпионат.com
20 минут назад

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина украсили свои купальники изображением балалайки вместо запрещённых медведей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Cинхронистки из РФ выступили в купальниках с изображением балалайки
Фото: EPAEPA

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Олимпиаде запрещено.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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