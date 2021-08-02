Американка намеренно показала неуважение к правилам Олимпийских игр

Сондерс сделала политический жест прямо на олимпийском пьедестале. Когда-то за такое выгоняли с Игр.

Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

Перед Олимпиадой в Токио Международный олимпийский комитет дрогнул и пошёл на невиданные послабления в правилах. Благодаря им мы имеем возможность лицезреть, как перед соревнованиями многие спортсмены встают на одно колено.

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Во время церемонии награждения любого рода политические акции по-прежнему под строгим запретом. Но и это правило, оказывается, писано не для всех. Американская легкоатлетка Рейвен Сондерс показала на пьедестале жест в поддержку сразу нескольких социальных групп. Теперь спортсменке по прозвищу Халк грозит серьёзное наказание.

Но посмеют ли отобрать медаль у темнокожей американки, ведущей борьбу за права людей нетрадиционной ориентации?

Халк в маске Джокера

Каждый, кто смотрел соревнования в толкании ядра у женщин, наверняка обратил внимание на колоритную американку Рейвен Сондерс. 25-летняя спортсменка вышла в сектор в маске Халка, а её коротко стриженные волосы были поровну покрашены в цвета любимых персонажей — зелёный (в честь Халка) и фиолетовый (в честь Джокера). В маске этого героя она, кстати, соревновалась в квалификации.

Сондерс активно ведёт социальные сети, в которых рассказывает о трудностях жизни темнокожей спортсменки нетрадиционной сексуальной ориентации. По её словам, ассоциация себя с Халком помогает ей справляться с психологическими проблемами. Именно поэтому Рейвен использует имя героя комиксов в качестве официального прозвища и даже поместила его в названии своего аккаунта в «Инстаграме».

Олимпиада-2020 стала для Сондерс второй в карьере. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро она была пятой, а в Токио уже поднялась на пьедестал. До золотой медали, завоёванной китаянкой Лицзяо Гун, не хватило много — 79 см. Но Сондерс всё равно сделала так, что о ней говорят больше, чем о многих победителях.

Перекрёсток всех угнетённых на олимпийском пьедестале

Получив медаль и положенный призёрам букет цветов, Рейвен сделала необычный жест, который попал в объективы всех фотографов, снимавших церемонию. Девушка скрестила вытянутые руки над головой. Зная её гражданскую позицию и убеждения, нетрудно было догадаться, что поступок Халка носит политический подтекст. Но самое удивительное, что сама Сондерс даже не собиралась этого скрывать.

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«Это перекрёсток, где встречаются все угнетённые», — объяснила свой жест легкоатлетка. А после заявила, что посвящает медаль и свой перформанс на церемонии награждения движениям людей нетрадиционной ориентации, темнокожих и людей, испытывающих ментальные проблемы.

Почему мало шансов, что американку накажут

После объяснений Сондерс не осталось сомнений в том, что она нарушила правило 50.2 Олимпийской хартии, которое не допускает политические заявления на церемонии награждения. Показательно нарушила правила на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет уже начал проверку в контакте с Международной федерацией лёгкой атлетики и НОК США.

Наказание за нарушение кодекса предусмотрено суровое. Когда-то за такое выгоняли с Игр. Достаточно вспомнить Олимпиаду-1968, где победитель на дистанции 200 метров Томми Смит и бронзовый призёр Джон Карлос были дисквалифицированы за то, что во время награждения выбросили вверх руки в чёрных перчатках в знак протеста против расизма.

Однако за 53 года мир изменился настолько, что Сондерс вряд ли что-то грозит за политический жест на олимпийском пьедестале. Американка намеренно показала неуважение к правилам Олимпийских игр. Но посмеют ли отобрать у Халка медаль?